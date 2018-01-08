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Собянин поздравил Марину Неелову с 71-летием 8 января

Вчера, 20:27

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил поздравления с днем рождения народной артистке Марине Нееловой. Женщина празднует 71-летие 8 января.

Сергей Собянин от всего российского правительства поздравил народную артистку России Марину Неелову с 71-летием. 8 января, на второй день Рождества Христова, в Ленинграде, на свет появилась маленькая девочка, которая стала светилом российского кинематографа и театра. Собянин пожелал артистке Нееловой крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ведь она действительно индивидуальна. И эта особенность проявилась в дебюте на съемочной площадке. Будучи еще студенткой, Неелова снялась в кинокартине «Старая, старая сказка» одновременно в двух ролях.

Много персонажей Марина сыграла в произведениях таких режиссеров, как Георгий Данелия, Никита Михалков. Почет и славу принесла картина «Монолог». Хотя актриса в данный момент и достигла преклонного возраста, она все же не уходит далеко от настоящего своего призвания. Звезда российского кино самореализуется в театре «Современник».


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