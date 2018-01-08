В Смоленске разрушается «дом со львами»

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«Дом железного потока» в Смоленске, более известный как «дом со львами» в последнее время выглядит всё хуже из-за разрушающегося крыльца при входе в здание. Местные волонтёры призывают реконструировать памятник регионального значения.

Горожане отмечают, что дом значится в туристических справочниках, как одна из основных городских достопримечательностей, однако в последнее время до него попросту нет никому дела. Несколько лет назад здесь был проведен ремонт, однако из-за того, что строители использовали некачественные материалы, постройка спустя время вновь стала разваливаться. Местные жители подчёркивают, что чиновники буквально «в упор» не видят проблемы, ведь в здании базируется ЖЕК и отделение полиции.

Ранее мы писали, что скульптуры русалок на доме Николаевых в Санкт-Петербурге оказались на грани разрушения. Статуи, которым уже более ста лет, длительное время остаются без надлежащего ухода, в связи с чем, возникла угроза их существованию.