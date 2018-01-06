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В центре Москвы покажут рождественские видеоролики

Сегодня, 13:50

Власти Москвы решили поздравить православных христиан с Рождеством и создать в городе праздничное настроение. В центре столицы сегодня вечером появятся рождественские видеоролики с соответствующей символикой.

С наступлением сумерек после четырех часов вечера на фасадах зданий Тверской и Нового Арбата загорятся импровизированные экраны, где при помощи полутысячи светодиодных прожекторов и 60 тысяч светодиодов, возникнут знакомые праздничные символы. Рождественские ели, красочные подарки, искрящиеся снежинки будут появляться на фоне поздравлений и пожеланий счастья.

По информации коммуникационного отдела столичной администрации, в Москве к празднику Рождества Христова будет подготовлен еще один сюрприз. Все здания, которыми гордится столица, будут красочно и празднично подсвечены. Всех москвичей и гостей столицы приглашают в рождественский вечер прийти в центр города.


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