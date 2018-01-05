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В Москве умерла известная врач-телеведущая

Вчера, 21:32

В результате пневмонии в Москве умерла известная телеведущая Ирина Чукаева. Об этом сообщает столичная пресса.

Врач-телеведущая умерла в 13-й городской больнице российской столицы. Согласно имеющимся сведениям, она скончалась из-за осложнений пневмонии. В столичную клинику ее госпитализировали некоторое время назад. На момент смерти ей было 67 лет.
Ирина Чукаева являлась врачом-кардиологом, заведующей кафедрой клинической терапии медицинского университета имени Пирогова, имела звание профессора. Помимо этого Чукаева заведовала столичным отделением государственного медицинского общества артериальной гипертонии. Около десяти лет она вела передачу "Здоровье" на "России" и ОРТ.


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