Жителю Ростова вручили килограммовый слиток золота от "Русского радио"

Вчера, 21:35

Андрей Харитонов получил килограмм золота в качестве премии "Золотой Граммофон". Он стал победителем конкурса, который устраивало "Русское радио". Ведущие в трансляции Первого канала объявили победителя.

Андрей после удаления опухоли мозга почти ничего не видит, и поэтому подниматься на сцену ему помогала мама. Долгожданный приз ему вручили Вера Брежнева и Николай Басков. Победителя к себе в гости пригласил сам певец. Мужчина признаётся, что никак не мог поверить в свою победу.

"Моя мама очень переживала за меня и тоже хотела, чтобы я победил", - сказал прямо на сцене Андрей.

Заполучив награду, мужчина пожелал всем побед, веры в себя и стремления к тому, чтобы добиваться своих целей. Что победитель будет делать с золотом, ещё не решено. Следует добавить, за данный приз боролись в два этапа. В момент вручения премии Андрею передали ключ от сейфа, в котором находился заветный трофей.