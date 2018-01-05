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13-летняя школьница из Красноярска примет участие в конкурсе красоты в Сочи

Вчера, 20:26

Юная красноярская ученица в возрасте 13 лет отправилась на конкурс красоты в Сочи. Об это сообщают в творческом комплексе Modern beauty».

Школьница из Красноярска приехала в курортный город и в настоящее время готовится к конкурсу моды и красоты "Хрустальная корона России 2018". Девочка собирается стать победительницей, если же у нее не получится взять лавры обладателя награды красоты, но в таком случае школьница получит немалый опыт, который может пригодиться ей в будущем, так как ученица одной из школ сибирского города мечтает стать актрисой. Девочка ранее прошла в финал "Фотомодель Красноярска 2017", также она принимала участие в конкурсе "Мини мисс и мистер Красноярск 2018".
По словам матери будущей артистки, в визитке мероприятия девочка станет выступать в национальном наряде и прочитает стихотворение о себе и своем родном городе. В творческом центре ей пожелали всего хорошего, удачи и максимальной численности позитивных впечатлений и эмоций.


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