13-летняя школьница из Красноярска примет участие в конкурсе красоты в Сочи

Вчера, 20:26

Юная красноярская ученица в возрасте 13 лет отправилась на конкурс красоты в Сочи. Об это сообщают в творческом комплексе Modern beauty».

Школьница из Красноярска приехала в курортный город и в настоящее время готовится к конкурсу моды и красоты "Хрустальная корона России 2018". Девочка собирается стать победительницей, если же у нее не получится взять лавры обладателя награды красоты, но в таком случае школьница получит немалый опыт, который может пригодиться ей в будущем, так как ученица одной из школ сибирского города мечтает стать актрисой. Девочка ранее прошла в финал "Фотомодель Красноярска 2017", также она принимала участие в конкурсе "Мини мисс и мистер Красноярск 2018".

По словам матери будущей артистки, в визитке мероприятия девочка станет выступать в национальном наряде и прочитает стихотворение о себе и своем родном городе. В творческом центре ей пожелали всего хорошего, удачи и максимальной численности позитивных впечатлений и эмоций.