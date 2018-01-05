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Жена Элизабет Гилберт скончалась от рака

Вчера, 19:32

Элизабет Гилберт сообщила о смерти своей супруги. Женщина умерла от онкологии поджелудочной железы, и оставшаяся вдова практически убита горем от страшной потери подруги и спутницы жизни.

Смерть второй жены известной писательницы Элизабет Гилберт нанесла тяжелый удар вдове. Женщина выразила всю свою боль утраты на просторах Сети в персональном блоге. Она подчеркнула, что ее любимая Рая Элиас была для нее всем миром. 5 января официальная супруга Элизабет Гилберт Рая Элиас скончалась.

Долгое время она пыталась бороться с онкологией, которая поразила ее поджелудочную железу, но все старания оказались напрасными. Брак, который был заключен совсем недавно между женщинами, еще более сплотил их духовно. Ранее они просто имели неофициальные отношения, но когда стало известно о смертельной болезни Райи, Гилберт настоятельно решила пожениться.


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