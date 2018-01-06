Фрай впервые за 12 лет не станет вести церемонию BAFTA

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Стивен Фрай не станет проводить церемонию BAFTA. Это произойдет впервые за 12 последних лет. Об этом сообщают британские СМИ.

Английский артист Стивен Фрай отметил, что не станет ведущим на церемонии вручении премии, проводимой ежегодно. До этого Фрай в течение 12 лет являлся лицом BAFTA. По словам актера, после такого продолжительного времени он ощутил надобность уйти и дать возможность другим провести к новым вершинам и большой славе. Имя нового ведущего объявят 9 января.

Прежде церемония вручения BAFTA много раз привлекала к себе благодаря шуткам Стивена Фрая. Как-то юморист в шутку заявил, что лауреатов премии выбирали киберзлоумышленники из РФ.