Сегодня в Миассе откроют памятник пельменю

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Сегодня, 5 января, около Дома купца Смирнова в Миассе (Челябинская область) состоится торжественная церемония открытия памятника пельменю. Мероприятие сопроводят массовые гуляния и костюмированные представления.

Ранее администрация города Миасс провела конкурс на лучший проект памятника пельменю. В конкурсе победил рисунок Юрия Федорова, изобразившего бородатого гурмана с огромным кушаньем. Уже сегодня работа жителя Челябинской области перейдет с бумаги в камень, украсив родной город.

Церемония открытия памятника пельменю начнется около Дома купца Смирнова в 12:00 по местному времени. Гостей торжественного мероприятия будут развлекать массовыми гуляниями и костюмированными представлениями. К слову, в Доме купца Смирнова в Миассе находится единственный в России музей пельменя.