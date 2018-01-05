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В Рязани установили мемориальную табличку о несуществующем событии

Сегодня, 11:56

Мемориальную табличку о событии, которого не было, установили в Рязани. Арт-объект размещён на одном из домов на Почтовой улице.

На ней написано, что на данном месте в 1767 году 29 мая ничего не произошло.

Рязань в 1767 году была маленьким провинциальным городком Московской губернии. Упоминаний о каких-либо значимых исторических событиях, которые могли бы случиться в указанный год и дату, найти не удалось.

Новая «памятная» табличка из-за своей необычности обещает стать новым местом для множества фотосессий. Однако пока жители Рязани обходят её стороной, не обращая внимания, ведь в праздничное время они отдают предпочтение новогодним ёлкам и мероприятиям.

Скорее всего власти Рязани решили повторить успех идентичной мемориальной таблички, которую недавно установили в Ростове-на-Дону. Там тоже возле одного из домов 29 мая 1767 года ничего не случилось.


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