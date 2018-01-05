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В Париже умер российский художник Владимир Янкилевский

Сегодня, 09:34

В Париже после продолжительной болезни в 79 лет ушел из жизни знаменитый российский художник Владимир Янкилевский. Патриарх московской концептуальной школы не дожил полтора месяца до своего юбилея.

Имя Янкилевского всегда было на устах художников-концептуалистов нескольких поколений. Его известность в начале 60-х годов прошлого столетия стала скандальной в советских кругах после знаменитой «бульдозерной выставки», когда Никита Хрущев был возмущен работами художников-авангардистов. Янкилевский, не вынеся гонений на родине, был вынужден эмигрировать сначала в США, затем во Францию, где его творчество было востребовано.

Именно на чужбине Янкилевский получил мировое признание, как концептуалист. Его произведения можно увидеть в 35 мировых музеях. Кроме творчества, художник занимался правозащитной деятельностью. Владимир Борисович был непререкаемым авторитетом во многих жанрах культуры, а также глубоким философом и теологом.


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