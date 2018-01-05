Определён самый популярный телеканал в новогоднюю ночь в России

Сегодня, 09:07

Специалисты определили телеканал, которому в новогоднюю ночь россияне отдали наибольшее предпочтение. Им стал главный государственный телеканал, входящий в состав ВГТРК, Россия-1.

Компания ECI Media Management по заказу СМИ провела статистику популярности телеканалов, которым россияне отдают предпочтение в канун и первую ночь Нового года, при выборе телевизионного сопровождения к семейному застолью.

Развлекательные передачи, концерты, новогодний "Голубой огонек", а также всеми любимые советские фильмы, по традиции каждый год транслирующиеся в новогодние праздники, - важный и необходимый атрибут новогоднего вечера в российских семьях. В связи с этим СМИ стало интересно, какой же канал большинство россиян смотрят на праздник Нового года.

Произведя подсчёты, статиститка выявила результаты: соответственно любимцами публики ежегодно становятся два вечных соперника -федеральные телевещатели "Россия-1" и "Первый". Их показатели почти всегда равны, в этом же году с небольшим отрывом более популярным стал канал "Россия-1". С десяти часов вечера 31 декабря 2017 года до двух часов ночи 1 января 2018-го «Россию 1» смотрели почти 6,5 млн человек старше четырех лет, а «Первый» — 6,4 млн.

Такая расстановка сил связана с тем, что традиционнный новогодний фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы или с легким паром" был показан не на "Первом" как раньше телеканале, а как раз на "России", на "Первом" же в свою очередь транслировали также любимый зрителями фильм Гайдая "Иван Васильевич...".

Кроме того, "Россия" в этом году порадовала зрителей "Джентельменами удачи", "Операцией Ы", "Бриллиантовой рукой" и др.

Третим по популярности стал молодежный канал "ТНТ", который в новогоднюю ночь отдал предпочтение новогодним выпускам шоу Comedy club и "Однажды в России".