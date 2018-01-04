В Израиле скончался известный писатель Аарон Аппельфельд

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Известный израильский поэт и прозаик Аарон Аппельфельд скончался в возрасте 85 лет. Как сообщают источники, он оставил после себя троих детей и жену.

Аарон считается одним из самых влиятельных авторов страны, невзирая на то, что писал на иврите, не изучая этот язык в детстве. Аппельфельд родился в румынской семье, вырос в Черновцах. В начале Второй мировой войны город оккупировали войска Румынии, где он попал в гетто. Там на его глазах расстреляли его мать. После этого попал в концлагерь, но решил бежать и три года скрывался от военных. После войны переехал в Палестину.

Аппельфельд - обладатель многих наград в сфере литературы. Известно, что поэт умел говорить на шести языках.