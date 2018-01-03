Ирина Роднина раскритиковала "новогодние огоньки" на российском ТВ

Вчера, 22:42

Фигуристка Ирина Роднина высказалась критически в адрес «новогодних огоньков», которыми наполнены телеканалы России. Спортсменка является депутатом Госдумы и обеспокоена составом праздничных телепрограмм.

Ирину Роднину обеспокоили прошедшие программы «новогодних огоньков», которыми практически напичкан каждый российский телеканал. Представитель Госдумы сообщила, что ежегодно в составе передач присутствуют одни и те же участники. Она подчеркнула, что российский шоу-бизнес из года в год пополняется новыми талантами, но то, что в новогодних огоньках присутствуют все те же люди, говорит об отсутствии талантов в стране.

Параллельно в социальной сети какой-то обозреватель уже поднимал эту тему, и Роднина активно поддержала мнение фоловера в сети. Хотя взгляд самой фигуристки не разделили остальные пользователи интернета. Люди высказывались, что их полностью все устраивает, а видеть знакомые лица на экране – крайне приятно многим, нежели смотреть на многих новичков, которые допускают разные «ляпы».