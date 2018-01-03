В Пермском крае состоится открытие главной резиденции Деда Мороза

Вчера, 20:31

Со 2 января на главных новогодних площадках Пермской области открылись многочисленные резиденции Деда Мороза. А 7 января в 12.00 состоится открытие главной резиденции, которая будет расположена в архитектурно-этнографическом музее в Хохловке.

На открытие резиденции подготовлена веселая программа, включающая катание на лошадях, дискотеку в честь Нового года, множество призов и подарков, захватывающее шоу, а также возможность для всех желающих сделать фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и Весёлой собакой, символом наступившего года. Все желающие смогут угоститься ароматным хохловским чаем с чабрецом в тёплой и уютной чайной.

Помимо этого, гости смогут увидеть многочисленные уникальные памятники зодчества конца 17 первой половины 20 веков, которые находятся в собственности архитектурно-этнографического музея. Там представлено большое количество зданий и сооружений из дерева, которые были доставлены из различных уголков Пермского региона.

Входной билет для детей до 7 лет бесплатный, с 7 до 18 лет стоимость составляет 80 рублей, для студентов и пенсионеров 110 рублей, а для взрослых 140 рублей.