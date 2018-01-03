Поэтесса из Британии Хелен Данмор получила премию «Коста» посмертно

Вчера, 20:30

Известная в Британии поэтесса Хелен Данмор получила премию «Коста» посмертно. Она стала лауреатом этой награды за сборник собственных стихов.

Литературная премия «Коста» вручается за лучшее поэтическое или литературное произведение, написанное в отчётном году. Главная награда «Коста», присуждаемая автору лучшей книги года, будет вручаться 30 января. Среди пятерых человек, претендующих на неё, четверо – женщины. Одна из них Хелен Данмор.

Если она, в итоге, одержит победу, то станет вторым за всю истории этой премии лауреатом главного приза, получившим её посмертно. Первым был Тед Хьюз.

Данмор родилась в 1952 году и скончалась 5 июня прошедшего года. Однако в 2017 вышел сборник её стихотворений, называющийся Inside the Wave. Поэтесса дописала его перед самой своей кончиной, причиной которой стала онкология. Помимо стихов, Данмор занималась написанием книг, предназначенных для детей.

Премия за литературные достижения «Коста» присуждается уже более 45 лет. Претендентами на неё могут быть лишь те поэты и писатели, местом проживания которых являются Британские острова.

Таким образом, получить её могут лишь граждане таких стран, как Великобритания и Ирландия. В области англоязычной литературы эта премия одна из самых авторитетных.