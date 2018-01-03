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Именем Хании Фархи назовут одну из улиц Казани. Такого решения от городских властей добилась группа памяти исполнительницы.

Члены группы памяти Хании Фархи, официальная страничка которой размещена в социальной сети ВКонтакте, разместили информацию о том, что одна из улиц Казани будет названа именем певицы. Такое предложение они отправили в городскую администрацию, после его рассмотрения власти города поддержали такую идею. Рассматривали его на заседании казанской комиссии по топонимике.

Как известно, Фархи была поистине народной певицей, ее голос неповторим. Поклонники звезды всегда окружали ее своей любовью и с нетерпением ждали появления новых песен. Как известно, в репертуаре певицы более 300 песен, она стала обладательницей 15 золотых барсов, которые являются главным призом конкурса «Татар жыры». Не стало Хании Фархи в возрасте 57 лет летом прошлого года. Медики сообщили, что непоправимый ущерб ее здоровью нанесло постоянное переутомление.

Предполагается, что именем певицы будет названа одна из улиц в новом микрорайоне Казани. Такую информацию подтвердила и дочь певицы Алия.