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В 2017 году театры и концерты посетили более 4,5 млн москвичей

Сегодня, 10:20

2017 год по праву можно назвать «культурным» поскольку москвичи активно приходили в театры и на концерты. Согласно данным пресс-службы Московского департамента культуры, более 4,5 млн москвичей посетили развлекательные концерты, выставки и постановки.

Пресс-служба столичного департамента культуры сообщает о повышенном интересе москвичей к культурным мероприятиям 2017 года. Согласно статистическим данным, в прошлом году 4,5 млн человек пришли на спектакли и концерты. В городе отгремели 122 премьерных показа, 20 фестивалей и множество выставок образовательного характера.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что повышенный ажиотаж общества привязан к проведению фестиваля «Путешествие в Рождество». На сегодняшний день москвичи активно принимают участие в культурном развитии региона и являются одними из первых, кому важно саморазвитие в культурном плане.


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