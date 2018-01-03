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Россиян возмутила «пошлость» и «безвкусица» новогодних «огоньков»

Сегодня, 10:15

Так называемые «Голубые огоньки» - концертные программы, транслируемые телеканалами в новогоднюю ночь, в очередной раз возмутили российского зрителя своей «пошлостью» и «безвкусицей». В социальных сетях пользователи обрушили настоящий шквал критики на отечественное телевидение за нежелание идти в ногу со временем.

Больше всего «досталось» телеканалу «Россия-1», где в ночь с 31 декабря на 1 января ничего удивительного, несмотря на обещания «новых встреч» и «новых песен», не показали. Шаблонные шутки и надоевшие зрителям лица, как и много лет назад, по-прежнему присутствовали в эфире в большом изобилии. Серьёзное возмущение также вызвали артисты, которые успевали выступать одновременно на разных каналах, даже не пытаясь менять репертуар. Сценарий новогодней концертной программы на «России-1» пользователи назвали апогеем пошлости и безвкусицы.

Ранее продюсерам «Первого канала» передали петицию, в которой россияне просят руководство убрать из новогоднего эфира надоевшие лица артистов-пенсионеров. В опалу зрителей попали Алла Пугачева, Леонид Агутин, Валерий Леонтьев и прочие завсегдатаи «огоньков».


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