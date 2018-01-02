VistaNews.ru


За 2017 год визитерами театров и концертов стали 4,5 миллиона человек

Вчера, 23:33

В 2017 году на концертах и театральных спектаклях в Москве побывало около 4,5 миллионов посетителей. Ежегодный анализ сотрудников департамента культуры доказал правдивость этого сообщения.

Москвичи стараются повысить свой культурный мир и увеличить знания. Об этом свидетельствует необычайных рост к духовности столичных жителей. Видно невооруженным глазом, что московские граждане заботятся не только о физическом насыщении, а и о повышении интеллектуального показателя. За прошедший 2017 год, 4,5 миллиона человек стали гостями различных концертов, спектаклей и театральных представлений.

Согласно сообщению мэра столицы, с 2018 года начинается реализация новой правительственной программы под названием «Театральная Москва». Главной задачей намеченного проекта служит демонстрация театральных спектаклей, постановок и выступлений, которые смогут заинтересовать еще больше московского зрителя. Таким образом, власти уверены, что смогут привить интерес общественности к театру, искусству и кино.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.