За 2017 год визитерами театров и концертов стали 4,5 миллиона человек

Вчера, 23:33

В 2017 году на концертах и театральных спектаклях в Москве побывало около 4,5 миллионов посетителей. Ежегодный анализ сотрудников департамента культуры доказал правдивость этого сообщения.

Москвичи стараются повысить свой культурный мир и увеличить знания. Об этом свидетельствует необычайных рост к духовности столичных жителей. Видно невооруженным глазом, что московские граждане заботятся не только о физическом насыщении, а и о повышении интеллектуального показателя. За прошедший 2017 год, 4,5 миллиона человек стали гостями различных концертов, спектаклей и театральных представлений.

Согласно сообщению мэра столицы, с 2018 года начинается реализация новой правительственной программы под названием «Театральная Москва». Главной задачей намеченного проекта служит демонстрация театральных спектаклей, постановок и выступлений, которые смогут заинтересовать еще больше московского зрителя. Таким образом, власти уверены, что смогут привить интерес общественности к театру, искусству и кино.