Паустовский мог получить Нобелевскую премию 1967 года

Вчера, 20:30

2 января Шведская академия рассекретила списки 50-летней давности. Так, общественность узнала, что в 1967 году писатель Паустовский мог получить Нобелевскую премию. Его кандидатуру предложил Эйвинд Юнсон.

Сегодня Шведская академия разархивировала секретные документы, которые раскрыли имена всех 70 претендентов на Нобелевскую премию. Также, в списке значился Константин Паустовский. Такой «запоздалый» факт по правилам академии держался в секретности 50 лет. Напомним, что Константин Георгиевич Паустовский советский писатель, классик русской литературы.

Известно, что его творчество до сих пор считается жемчужиной классики. Почитатели таланта Паустовского уже выразили свои позитивные эмоции в связи с открытыми обстоятельствами и возможным награждением Нобелевской премией.