Олег Табаков был отключен от аппарата ИВЛ

Вчера, 18:10

1 января врачи отключили Олега Табакова от аппарата ИВЛ, заменив его трахеостомой, благодаря которой народный артист теперь способен дышать самостоятельно.

Сейчас состояние артиста улучшилось, но все еще продолжает оставаться тяжелым, сознание прояснилось, он узнает родных, реагирует на медицинский персонал, ориентирован во времени и пространстве, жалобы предъявляет лишь на боли в грудной клетке, однако врачи высказывают надежду на скорое улучшение состояния.

Олег Табаков находится в реанимационном отделении 1-й городской больницы им. Пирогова с ноября прошлого года, куда его госпитализировали с диагнозом сепсис и синдромом глубокого оглушения. Одной из возможных причин данного заболевания врачи рассматривают установленные 82-летним артистом зубные импланты, спровоцировавшие воспалительный процесс. Врачи ввели Табакова в искусственную кому 27 декабря, после того, как состояние пациента резко ухудшилось, с целью снижения давления на внутренние органы, после выхода из которого он не узнавал своих близких, потеряв память.