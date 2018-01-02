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Красноярцы за 150 тыс. рублей продадут сборник Пушкина 1907 года

Сегодня, 13:30

Жители Красноярска за 2017 года активно продавали учебную и художественную литературу. Так, с молотка может пойти и сборник стихов Пушкина 1907 года. Средняя цена книги в городе около 400 рублей.

Стало известно, что в Красноярске 2017 год оказался благоприятным для продаж литературы. Так, 50% объявлений касались продаж художественной литературы. 27% продавцов хотели продать учебные книги. Основываясь на ценовой политике бесплатных сайтов, специалисты подсчитали, что средняя цена книги составляет около 400 рублей.

Самой дорогой книгой признали раритетное издание Пушкина – сборник стихотворений, датированный 1907 годом. Информации о покупателях этого сборника нет. Однако известно, что это одна из немногого числа книг, которая осталась невредимой до нашего времени.


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