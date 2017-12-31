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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте отметят 10-летие песни «Опять метель»

Сегодня, 12:45

Константин Меладзе в своем микроблоге сообщил, что его песне «Опять метель» исполняется 10 лет. Известной она стала после того, как её исполнила Алла Борисовна Пугачева.

Ровно 10 лет назад, в 2008 году, Алла Пугачева впервые исполнила песню Константина Меладзе «Опять метель». Тогда на сцене Примадонна появилась вместе с дочерью Кристиной Орбакайте. Дует матери и дочери буквально взорвал эстраду и до сегодняшнего дня многие её знают на память. 1 января будет юбилей композиции и в честь такого события Алла Пугачева хочет позвать звездных гостей, среди которых будут Константин и Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле и многие другие.

На концерте Пугачева и Орбакайте снова исполнят легендарную песню «Опять метель», как и 10 лет назад на церемонии вручения премии «Песня года».


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