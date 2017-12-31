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Малышу с обложки альбома Nevermind группы Nirvana 25 лет

Вчера, 23:55

Альбом Nirvana Nevermind был признан культовым. На обложке изображен малыш (Спенсер Элден), которому ныне уже 25 лет. Его родители дали «добро» на съемку, когда ребенку было всего несколько месяцев.

Согласно данным, уже не ребенку, чье фото находится на необычной обложке группы Nirvana, 25 лет. Об этом сообщили представители группы. Мысль о создании снимка с младенцем появилась у солиста. После просмотра документального фильма о родах в воде было предложено Куртом сфотографировать Спенсера Элдена.

Мальчику было 2-3 месяца, когда его родители разрешили увековечить сына на обложке альбома Nevermind. Имя автора снимка держат в секрете.

Напомним, что Nirvana это американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине в 1987 году.


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