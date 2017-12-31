Победитель "Битвы экстрасенсов" напророчил алкоголизм и сумасшествие Хиллари Клинтон

Вчера, 23:40

Победитель "Битвы экстрасенсов" последнего сезона, состоявшегося в 2017 году, предсказал ужасающую всех судьбу Хиллари Клинтон - сумасшествие и алкоголизм. По словам Константина Гецати, претендента в президенты Соединенных штатов Америки ждет тяжелый 2018 год.

Экстрасенс уверен, что Клинтон не сможет смириться с поражением. Она всячески будет пытаться отомстить нынешнему лидеру страны Дональду Трампу.

Проигрыш приведет Хиллари Клинтон к женскому алкоголизму, а со временем дама и вовсе сойдет с ума, уйдет из дома. А потом ее положат в больницу, родственники будут долго ее искать, спустя некоторое время - найдут. Но Клинтон будет уже совсем не той, которой была, она снова и снова будет сбегать из дома, по мнению Гецати.