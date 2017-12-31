В Москве скончался актёр Александр Шаврин

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Известный российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Шаврин умер в возрасте 57 лет накануне, 30 декабря. Продолжительный период времени он вёл борьбу с онкологическим заболеванием.

Информацию о смерти подтвердили накануне в Московском академическом театре им. Маяковского, где при жизни служил актёр. Пока неизвестно, когда пройдёт панихида по Шаврину. Ожидается, что соответствующую информацию сообщат в ближайшее время. Широкой общественности он был известен благодаря ролям в популярном сериале «Кухня» и исторической драме «Адмирал».

Ранее мы сообщали о том, что на 93-м году жизни скончался известный композитор Владимир Шаинский. В своё время он стал автором множеств композиций, сопровождавших популярнейшие советские мультипликационные фильмы.