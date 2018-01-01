Журналистов ВВС шокировали русские новогодние блюда

Сегодня, 13:00

К Новому году российские журналисты решили приобщить своих коллег из службы ВВС к традиционным праздничным блюдам русской кухни. Иностранцев шокировал холодец, который они назвали «кормом для собак» и удивило присутствие рыбы в «селедке под шубой».

Журналисты сняли процесс дегустации на видео. Просматривая кадры, многим вспомнится покойный Михаил Задорнов с его фирменным определением американцев. Поедатели гамбургеров, чизбургеров и прочих «шедевров» кулинарного искусства, пробовали русские блюда с гримасами отвращения и превосходства.

Холодец был определен, как собачья еда, что наводит на мысль, что иностранцы пробовали корм для своих домашних питомцев. «Селедка под шубой» почему-то удивила именно присутствием селедки. Правда салат «Оливье», который на Западе называется «Русский» был знаком журналистам. Но и здесь иностранцев не удовлетворило наличие соленых огурцов. В общем, что русскому хорошо, то немцу – смерть.