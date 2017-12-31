Названы самые ожидаемые мультфильмы 2018 года

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Мультипликаторы проинформировали, что на 2018 год подготовили много интересных новинок, а также долгожданные продолжения известных мультфильмов. Об этом передает портал «ВладТайм».

В 2018 году все желающие смогут сходить в кинотеатр, чтобы увидеть новые приключения зверей из «Мадагаскара», это уже будет четвертая часть всеми любимого мультфильма. Также компания Walt Disney Animation Studios подготовила новую серию мультфильма «Ральф ломает интернет: Ральф 2». Первая часть вышла в 2012 году. Также ожидается продолжение «Тайной жизни домашних животных».

Компания Sony Pictures сообщила, что появятся в 2018 году и «Монстры на каникулах 3», где граф Дракула отправится в путешествие на корабле. Также в кинотеатрах покажут и вторую часть «Суперсемейки».