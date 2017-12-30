Фигуристка Татьяна Тотьмянина сломала ногу

Вчера, 21:37

Накануне новогодних праздников Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму, из-за которой вынуждена была прервать участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король». Об этом корреспондентам сообщил Алексей Ягудин.

Сама же фигуристка сообщает, что сломанная нога не повод для грусти и расстройств, это всего лишь повод передохнуть. А также просит прощения у коллег за предоставленные неудобства.

Стоит напомнить, что буквально несколько дней назад в Санкт-Петербурге прошел чемпионат Российской Федерации по фигурному катанию, на котором были определены участники первенства Европы, которое состоится в Москве уже в январе наступающего года. Результаты данных соревнований напрямую повлияют на состав представителей сборной на Олимпийских играх 2018 года.

Поклонники фигуристки желают ей скорейшего выздоровления и удачной реабилитации после перенесенной операции.

Стоит напомнить, что Татьяна Тотьмянина — российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании. Имеет двоих детей и состоит в браке с известным фигуристом Алексеем Ягудиным.