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Андрей Малахов воссоздал "Песню-71", пригласив звёзд того времени к себе в шоу

Вчера, 18:03

30 декабря в 18:00 по мск в эфире телеканала «Россия 1» вышел новогодний выпуск программы «Привет, Андрей!» с ведущим Андреем Малаховым. Более десятка звёзд, включая Николая Баскова, Кристину Орбакайте, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Иосифа Пригожина и Наташи Королёвой посетили праздничный выпуск.

Съёмки состоялись пару дней назад. В рамках программы Малахов затронул самые значимые события уходящего 2017 года, а главной тематикой передачи стала «Песня года». Игорь Николаев на своей странице в Instagram прокомментировал выход передачи следующим образом: «Уже 45 лет, как не прощается. Круглая дата «Песни Года» в сегодняшнем шоу у рояля - звезда югославской эстрады Радмила Караклаич».

Диктор центрального телевидения Игорь Кириллов стал специальным гостем передачи, ведь именно он 31 декабря 1971 года вёл "Песню-71". Десятки звёзд пришли исполнить свои хиты в рамках праздничного выпуска «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Лещенко, Крутой, Орбакайте, Николаев, Басков, Киркоров и многие другие звёзды поздравили зрителей с выходом юбилейной программы «Песня года».


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