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В красноярском театре им. Пушкина сняли пародию на рекламу «Азино 777»

Сегодня, 11:49

Артисты красноярского театра им. Пушкина создали пародию на рекламу рэпера Вити АК-47 «Азино 777». Теперь все знают как «поднять бабла» в театре. Видео в сети выложила актриса Анастасия Маленова.

Узнаваемую мелодию из рекламы решили использовать для новогоднего клипа артисты из красноярского театра, которые создали пародию на рэпера Витю АК-47 в рекламе «Азино 777». По сценарию замысла, герой Вити АК-47 сидит на лаве с ноутбуком, он быстро обогащается, а его жизнь кардинально меняется: «бабло» не помещается в карманах, и вместо привычных «спортивок и мастерки» появляется деловой костюм.

Также много красавиц окружают героя клипа. Он объясняет, куда нажимать, чтобы в жизни каждого произошло такое же преображение. Видео работы актеров уже набрала огромную популярность среди интернет-пользователей.


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