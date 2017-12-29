Хоккеист сделал предложение омской балерине прямо на сцене

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28 декабря Омский музыкальный театр представил зрителям новогодний спектакль «Щелкунчик». После окончания спектакля балерине театра Нине Маляренко, которая исполнила роль Феи, сделал предложение руки и сердца хоккеист Денис Бацуев.

Хоккеист поднялся на сцену с шикарным букетом роз, вручив цветысвоей любимой женщине. Бацуев встал на колени и протянул коробку с обручальным кольцом. От радости Маляренко не смогла сдержать слезы. Согласившись, она обняла любимого.

Дату свадьбы возлюбленные запланировали на время отпуска.

«Сезон закончится, и можно будет спокойно отмечать», - заявила прима-балерина.