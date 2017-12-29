VistaNews.ru


Хоккеист сделал предложение омской балерине прямо на сцене

Сегодня, 10:38

28 декабря Омский музыкальный театр представил зрителям новогодний спектакль «Щелкунчик». После окончания спектакля балерине театра Нине Маляренко, которая исполнила роль Феи, сделал предложение руки и сердца хоккеист Денис Бацуев.

Хоккеист поднялся на сцену с шикарным букетом роз, вручив цветысвоей любимой женщине. Бацуев встал на колени и протянул коробку с обручальным кольцом. От радости Маляренко не смогла сдержать слезы. Согласившись, она обняла любимого.

Дату свадьбы возлюбленные запланировали на время отпуска.

«Сезон закончится, и можно будет спокойно отмечать», - заявила прима-балерина.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.