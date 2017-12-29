Трижды номинантка на «Эмми» Роуз Мари умерла на 95-м году жизни

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Карьера Роуз Мари началась в ее трехлетнем возрасте, после чего она стала голливудской актрисой. Теперь мир скорбит об утрате, которая произошла сегодня. Трижды номинантке на «Эмми» было 95 лет.

Журналистам стало известно, что среди числа легендарных голливудских актрис уже нет Роуз Мари. Сегодня представители звезды сообщили о ее смерти, со словами сожаления и скорби им пришлось это сделать. Роуз пришла в жизнь своих поклонников будучи трехлетним ребенком. Однако сразу нашла свою армию фанатов. Так, пройдя трудный и тернистый путь, Мари стала эталоном для подражания. В 50-х годах комедия Альфреда Э. Грина Top Banana дала старт ее голливудскому признанию. Известно, что ее трижды номинировали на премию «Эмми». В шестидесятых Роуз-Мари стала звездой «Шоу Дика Ван Дайка».