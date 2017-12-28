Похороны Шаинского могут произойти в России

Вчера, 19:14

Похороны Владимира Шаинского, умершего в США в возрасте 92 года, могут состояться в РФ. Местом его последнего упокоения станет в данном случае Троекуровское кладбище Москвы.

Сообщение об этом сделал 28 декабря Алексей Немерюк, являющийся главой в столичном департаменте, занимающемся вопросами услуг и торговли.

По его словам, после кремации Шаинского в Калифорнии, его прах может быть перевезён на родину и захоронен здесь на «Троекуровском». Об этом достигнута предварительная договорённость Минкультуры РФ с соответствующими ведомствами США.

При окончательном и положительном решении данного вопроса, захоронение Шаинского в России произойдёт после 12 января. Такие данные предоставлены пресс-службой Минкультуры со ссылкой на информацию Александра Журавского, являющегося заместителем главы данного министерства.

Журавский рассказал, учитывая то, какой вклад Шаинский сделал в отечественную культуру, очень хотелось бы, чтобы он был похоронен на собственной Родине. Чиновник также сообщил, что детали этого пока не обговорены, и о них станет известным несколько позднее.

При этом чиновник отметил, что по данному вопросу происходит постоянный контакт Минкультуры с вдовой Шаинского. Ранее Светлана Владимировна сообщала, что намерена похоронить мужа на кладбище в Сан-Диего, где они с супругом проживали последнее время.