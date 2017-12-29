Священник РПЦ сказал, что шутки Урганта такие же, как у Петросяна

Сегодня, 00:30

Священник РПЦ сказал, что шутки, которые Иван Ургант произносит в новой рубрике своего шоу, похожи на те, что «отпускает» Евгений Петросян. По мнению, которое выразил Дмитрий Смирнов, настоящим юмором они не являются.

Таким образом, священник РПЦ прокомментировал то, что на шоу, которое проводит Ургант, появилась новая рубрика. В ходе неё пародируется телеканал «Спас», вещающий для верующих.

На «Спасе», как правило, выступают деятели Церкви с пропагандой семейных ценностей и других божьих заповедей.

Выступивший с заявлением священник, высказал резкое заявление в адрес Урганта. Он полагает, что в сегодняшнем обществе, одним из представителей которого и является популярный шоумен, никаких человеческих ценностей не существует в принципе.

То есть, отметил он, на словах они вспоминаются, но на самом деле не существуют. Протоирей Дмитрий полагает, что деятельность, которую осуществляют, как Петросян, так и Ургант, не может обогащать человека морально.

В качестве настоящего юмора он привёл примеры произведений, написанных Гоголем, Чеховым и Салтыковым-Щедриным. Помимо того, протоирей РПЦ сообщил, что мама ещё с детства учила его не читать написанное на заборах.