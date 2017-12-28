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Всемирный день кино отмечают 28 декабря

Сегодня, 14:04

28 декабря в мире отмечают день кино. В этот день в 1895 году состоялся премьерный показ фильма братьев Люмьер. Это стало реальным благодаря изобретению, запатентованному 22 марта 1895 года «Синематографу».

Сегодня кинолюбители и все кто причастны к созданию кино, отмечают Всемирный день кино. Такой праздник пришел в мировую традицию как дань прошлому. В 1895 году весной братья Люмьер запатентовали свое изобретение «Синематограф», которое дало начало развитию киноиндустрии. После апробации своего изобретения Люмье впервые показали 28 декабря свой платный фильм. Теперь же, праздник считается всемирным и его почитают в большинстве стран. Напомним, что День российского кино был объединён с Международным днем кино. А после 2002 года стал праздником, который снова отмечается 27 августа. Кинолюбители сегодня стараются отдать дань празднику и посетить премьерные кинопоказы.


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