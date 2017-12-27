"Будет весело": Волочкова ищет супруга в "Давай поженимся"

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Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова поведала прессе о личном участии в телепроекте "Давай поженимся". Многие были удивлены тем, что известная балерина отправилась искать спутника жизни на телевизионное шоу.

Анастасия, как и многие другие звезды, пользуется соцсетью Instagram, публикуя там кадры из своей собственной жизни. На личной странице Волочковой появился видеоролик, где знаменитость сообщает подписчикам, что стала главным персонажем праздничного выпуска передачи "Давай поженимся". По словам балерины, шоу появится в эфире уже завтра, 28 декабря. "Смотрите, будет весело", пишет Анастасия, указав при этом на определенного "экспоната", которого, по ее мнению, еще в программе не появлялось. В своем комментарии Анастасия также и не забыла поздравить пользователей ее страницы в соцсети с наступающим Новым годом.

Многочисленные фанаты принялись критиковать Волочкову за ее участие в таких передачах на российском телевидении. По их словам, звезду чаще всего можно встретить в программах, связанных со всевозможными скандалами и обсуждениями других людей, нежели об искусстве, в частности, балете и танцах. Несмотря на это, новый пост Анастасии все же стал популярным, его оценили почти 88 тысяч фолловеров, поставив лайки под видороликом с "Давай поженимся".

Кроме поиска супруга, Волочкова также не забывает смотреть и за собой. Знаменитость продолжает заниматься физкультурой и хвалиться хорошей формой. В соцсети Instagram она обнародовала видеозапись с занятий у станка. В подписи к кадрам она интересуется у подписчиков. как они поживают, отметив также, что не нужно пытаться поднимать ноги настолько высоко, как это делает она сама. Дело в том, по мнению Волочковой, что всего этого ей удалось добиться в результате многолетнего упорного труда и тренировок. Анастасия очень гордится собственным профессионализмом, она счастлива такому обилию поклонников, тем людям, для которых Волочкова далеко не пустой звук и что-то значит в жизни. Фанаты не могли не отреагировать на такие приятные и хвалебные комплименты. Они, дав волю чувствам и эмоциям, принялись хвалить балерину, в свою очередь, потому как ее умения в самом деле стоят огромнейших сил и воли для достижения результатов.