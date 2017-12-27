Кубики пресса и оголенная грудь: Дочь Эминема поделилась эротическим фото

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Знаменитый рэп-исполнитель Эминем известен во всем мире. Музыкант прославился не только своим творчеством, но также и тем, что он сумел добиться больших высот в рэп-культуре, несмотря на тот фактор, что там преобладают, как правило, артисты с африканскими корнями, но постоянно проживающими в США и ставшие давно гражданами этого североамериканского государства.

Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт недавно отмечала 22 года со дня своего рождения. Она достаточно известна, и не потому, что ее отец звезда музыкального мира, но и собственной причастности к творчеству прославленного родителя. Еще в детстве рэпер снимал Хейли Скотт в своих видеоклипах, но слава, судя по всему, не вскружила девушке голову. В настоящее время она хоть и дочь известного артиста, но себя напоказ не выставляет особо, чего нельзя сказать о других "золотых" детях. Хэйли достаточно редко публикует собственные фотографии в социальной сети Instagram, не радует поклонников творчества отца изображениями в купальнике дома или на фоне побережья океана, и вообще старается не демонстрировать чересчур эротические фотоснимки.

Но на этот раз Хэйли решила сделать исключение. Девушка в честь своего Дня рождения похвалилась отличным спортивным прессом с кубиками, таким, о котором могут только мечтать не только остальные представительницы прекрасного пола, которые увлекаются занятиями физкультурой и посещающих тренажерный зал, но и парни-атлеты. Помимо того Хэйли порадовала мужчин, подписанных на ее аккаунт в Instagram, пышной грудью с нарядом с откровенным вырезом на животе. Несложно догадаться, что поздравлять дочь музыканта с Днем появления на свет начали еще более горячо. Поклонники принялись писать комплименты по поводу привлекательной фигуры девушки. Под ее эротическим постом в соцсети встречались самые различные выражения, среди которых можно было рассмотреть такие: "Огонь", "Очень симпатичный день рождения" и ряд других. Один из фанатов удивился, что Хэйли уже исполняется 22 года, хотя совсем недавно она была еще маленькой девочкой. Другой мужчина, не переставая восхищаться прелестями фигуры спортивной девушки, посетовал на то, что она является знаменитостью и поэтому, вероятно, не станет встречаться с ним и строить серьезные отношения.