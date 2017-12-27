VistaNews.ru


В Ватикане во время уборки найдены последние работы Рафаэля

Сегодня, 10:43

В Ватикане в процессе уборки найдены последние работы Рафаэля. Ранее картины считались утерянными.

 В мире искусства произошло чудо – в Ватикане были обнаружены картины, которые являются последними работами Рафаэля. Ранее эти картины считались потерянными, обнаружить их не удавалось на протяжении пяти столетий. Сообщается, что обнаружили работы Рафаэля во время реставрации и уборки одного из музеев в Ватикане. У специалистов не было сомнений, что это работы именно этого художника, ведь выполнены они были в технике, характерной именно для Рафаэля.

Специалисты исследовали находку и подтвердили достоверность картин. Искусствоведы установили, что написаны они были незадолго до смерти великого художника (в 1520 году), что повышает их ценность в несколько раз. Многие уже назвали обнаружение картин Рафаэля рождественским чудом.

Искусствоведы считают, что такая находка является переворотом в мире искусства, теперь можно будет окончательно проследить всю ретроспективу творчества Рафаэля.

Напомним, что великий художник умер от лихорадки, не успев расписать Собор Святого Петра.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.