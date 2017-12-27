В Ватикане во время уборки найдены последние работы Рафаэля

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В Ватикане в процессе уборки найдены последние работы Рафаэля. Ранее картины считались утерянными.

В мире искусства произошло чудо – в Ватикане были обнаружены картины, которые являются последними работами Рафаэля. Ранее эти картины считались потерянными, обнаружить их не удавалось на протяжении пяти столетий. Сообщается, что обнаружили работы Рафаэля во время реставрации и уборки одного из музеев в Ватикане. У специалистов не было сомнений, что это работы именно этого художника, ведь выполнены они были в технике, характерной именно для Рафаэля.

Специалисты исследовали находку и подтвердили достоверность картин. Искусствоведы установили, что написаны они были незадолго до смерти великого художника (в 1520 году), что повышает их ценность в несколько раз. Многие уже назвали обнаружение картин Рафаэля рождественским чудом.

Искусствоведы считают, что такая находка является переворотом в мире искусства, теперь можно будет окончательно проследить всю ретроспективу творчества Рафаэля.

Напомним, что великий художник умер от лихорадки, не успев расписать Собор Святого Петра.