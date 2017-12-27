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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Шаинского

Сегодня, 00:18

Спикер Госдумы назвал Владимира Шаинского человеком, которого будет не хватать.

Сегодня, 26 декабря стало известно, что на 93-м году жизни скончался величайший композитор Владимир Яковлевич Шаинский. Последние пару лет творец музыкальных произведений проживал в Соединенных штатах Америки. Но, тем не менее, посещал практически все мероприятия Российской Федеерации.

"Нам будет очень не хватать его" - подчеркнул председатель палаты Вячеслав Володин. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким композитора. Мир потерял великого творца, подарившего нам такие хиты, как: "Голубой вагон", практически все композиции из мультсериалов "Чебурашка", "Крошка Енот" и многие другие.


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