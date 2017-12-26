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Супруга покойного Шаинского похоронит его в США

Вчера, 22:56

Скончался великий российский композитор Владими Шаинский на 93-м году своей жизни. Его супруга намерена похоронить своего мужа в США.

Талантливый и популярный в России и за рубежом композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Причины смерти пока не сообщаются. У композитора остался сын Вячеслав, который очень скорбит по своему отцу. Именно наследник и сообщил о трагедии в Интернете. Дата траурного прощания с композитором пока неизвестна.

Жена покойного намерена провести похороны в США, но эти сведения пока не подтверждены. Владимир Шаинский покорил практически весь кинематограф и шоу-бизнесе России своими музыкальными произведениями. Около 40 фильмов сопровождаются его произведениями. Среди них популярные мультфильмы. Именно Шаинский написал песенки «Антошка», «Улыбка», «Голубой вагон» и многие другие.


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