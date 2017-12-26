VistaNews.ru


Журбин назвал умершего Шаинского "последним из могикан"

Вчера, 21:50

Композитор Александр Журбин выразил свои соболезнования и сказал, что мир потерял великого писателя музыкальных произведений и, действительно, уникального композитора. В диалоге с журналистом Журбин назвал его "последним из могикан".

Владимир Яковлевич умер в ночь с 25 на 26 декабря. Ему было девяносто три года.

Он был уникальным человеком в нашем маленьком композиторском мире, "последний из могикан" — всем известный и всеми любимый человек - выразился Журбин. Несмотря на то, что Владимир Шаинский уже довольно долго проживал в Соединенных штатах Америки, он часто появлялся на различных мероприятиях в Российской Федерации. Его композиции "Голубой вагон" и другие можно считать народными.

Журбин также добавил, что коллеги по-белому завидовали Владимиру Яковлевичу, и каждый раз с новым восхищением воспринимали его новые композиции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.