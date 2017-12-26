Вчера, 21:50

Композитор Александр Журбин выразил свои соболезнования и сказал, что мир потерял великого писателя музыкальных произведений и, действительно, уникального композитора. В диалоге с журналистом Журбин назвал его "последним из могикан".

Владимир Яковлевич умер в ночь с 25 на 26 декабря. Ему было девяносто три года.

Он был уникальным человеком в нашем маленьком композиторском мире, "последний из могикан" — всем известный и всеми любимый человек - выразился Журбин. Несмотря на то, что Владимир Шаинский уже довольно долго проживал в Соединенных штатах Америки, он часто появлялся на различных мероприятиях в Российской Федерации. Его композиции "Голубой вагон" и другие можно считать народными.

Журбин также добавил, что коллеги по-белому завидовали Владимиру Яковлевичу, и каждый раз с новым восхищением воспринимали его новые композиции.