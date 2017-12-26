Писатель Сорокин посвятил режиссеру Серебренникову новый рассказ

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Владимир Сорокин решил эпатировать читающую аудиторию новым рассказом в стиле своих ранних произведений. Свой текст, предназначенный, прежде всего читателям либеральных взглядов, писатель посвятил режиссеру Кириллу Серебренникову, находящемуся под следствием по обвинению в мошенничестве.

Сорокин назвал рассказ «Белый квадрат». Именно так называется вымышленное ток-шоу, проходящее, как нетрудно догадаться по ироничности автора, на одном из российских федеральных каналов. Не мудрствуя лукаво, автор сводит в телевизионной студии чиновницу, записного патриота, бизнесмена и, конечно же, режиссера. Последний персонаж представлен Сорокиным, как либеральный мыслитель, сравнивший Россию с огромной вошью.

По ходу сюжета в студию для чего-то приносят некий препарат, который гости немедленно пускают себе по венам, после чего становятся агрессивными и неконтролируемыми. Сорокин, как всегда смакуя натуралистические подробности, описывает сдирание кожи с ведущего шоу. Затем авторы программы радуются высоким рейтингам, сворачивают кожу ведущего и отправляют ее куда-то в эфемерные дали.