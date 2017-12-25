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Родные Хворостовского отметили первое Рождество без оперного певца

Вчера, 19:01

Родные Хворостовского отметили первое Рождество без оперного певца. Такую информацию в одной из социальных сетей разместила вдова певца.

Несколько недель назад российская опера потеряла выдающегося певца с мировым именем – Дмитрия Хворостовского. Как известно, у оперной звезды осталась жена и двое детей.

Сегодня католики во всем мире празднуют Рождество, не исключением стала и семья Хворостовского. На своей страничке в одной из социальных сетей, жена певца разместила несколько фото, на которых видно, что она с сыном и дочерью празднуют рождество в семейном кругу. В комментариях к снимкам, Флоранс заметила, что для них очень, несмотря на внешнюю радость, грустным является празднование в неполном составе.

На снимках видно, что дом звездной семьи украшен новогодними огоньками, а у них на головах одеты колпаки Санта Клауса. Семья Хворостовского сообщает, что ощущает присутствие главы семьи рядом, ведь они были очень дружной и сплоченной. Жена оперного певца отметила, что перед смертью муж просил ее вести привычный для них образ жизни.


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