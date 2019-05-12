Предотвратить Армагеддон: Во Франции нашли древнюю табличку с посланием

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Предок древних атлантов был одним из строителей Брестской крепости, но он не учёл, что потомки будут не в силах расшифровать его загадку.

Недавно, местные жители деревни Плугастель-Даула, Бретань нашли древнюю табличку с посланием во Франции. Они, как и все жители Земли в надежде предотвратить грядущий Армагедон принялись её расшифровывать. По словам очевидцев, загадочная гравюра находится на скале, которая высотой с человека и видна только в момент отлива. В свою очередь, мэр города рассказал, что табличка была найдена лишь 4 года назад, но никто из местных экспертов так и не смог её расшифровать.

Таинственная надпись состоит из нескольких букв и символов, один из которых изображает лодку с парусами. Не вся надпись разборчива, но буквы определенно из латинского алфавита, используемого в современном французском языке. Местные жители расстроены происходящими неудачами. По их мнению, гравюра – это последний артефакт древних Атлантов, расшифровав который они смогут спасти если не весь мир, то свою деревню.