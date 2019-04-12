Корабли Нибиру уже в Башкирии: Мощную вспышку в небе заметили перед вторжением

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В Илишевском районе Башкортостана обнаружили НЛО. Такой предвестник апокалипсиса вызвал ужас у россиян.

Начиная с 28 марта 2019 года пришельцев и НЛО различной формы замечают на территории Камчатки, Приморского края, Новосибирска, Самары и по пути с Востока на Запад России внеземные существа решили залететь в Башкирию. Накануне корабль инопланетян, которые по телевидению выдали за метеорит, пролетал над Республикой. Жители Башкортостана акцентировали внимание на том, что объект вовсе не был похож на космические тела, какими их представляют астронавты. «Пылающий корабль пришельцев это, а не метеорит», - так прокомментировал событие один из жителей Илишевского района. Мощную вспышку в небе стали воспринимать как вторжение.

Он акцентировал внимание на том, что объект двигался не просто по траектории падения, но и периодически поднимался вверх и спускался вниз, после чего просто испарился. Местные СМИ аналогично заявили, что в небе летел не метеорит, а НЛО. По мнению уфолога Скотта Уоринга, это может быть и Нибиру. Считается, что к 28 апреля на Земле наступит апокалипсис. Это всё произойдёт на Пасху, когда население будет отвлечено от событий. К 16 апреля, как сообщает интернет-издание «ВладТайм», Нибиру максимально приблизится к Петербургу.

Российский уфолог Вадим Чернобров ранее подтвердил, что Планета Х способна лишь приближением сдвинуть ось Земли, создать цунами и землетрясения по всему миру, а катаклизмы уничтожат миллионы человек. Сейчас это и наблюдается: мощные магнитные бури, наводнения в Иране, таинственные метеориты по всей стране, а также проблемы на МКС – всё это ассоциируется у людей как предвестник апокалипсиса, так что подтвердится такая теория или же нет – определит время.