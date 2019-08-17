Новое обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

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Патч снова ломает компьютеры по всему миру. Пострадавшие поделились подробностями.

Современное программное обеспечение является подвижной системой — что бы соответствовать сетевым угрозам, крупные и небольшие пакеты обновлений безопасности выходят несколько раз в месяц. Обратной стороной безопасности остаётся стабильность работы, которую теряют, нарушая оптимизацию системы. Очередной патч от Microsoft не стал исключением — новое обновление Windows 10 опять «сломало» компьютеры пользователей, вызвав «синий экран смерти».

Пользователь Reddit рассказал о проблеме с обновлением. Так, владелец перезагрузил свой ПК для установки патча, следуя инструкциям. Устройство уведомило пользователя об успешной установке, но на следующий день компьютер перестал работать.

Так, при включении устройства на экране появлялось сообщение о критической ошибке — «синий экран смерти». Более того, системное сообщение могло появиться несколько раз подряд. После этого пользователь решил удалить обновления, вернув систему в исходное состояние, — проблема решилась на некоторое время.

Пока официальные представители Microsoft не прокомментировали проблему, но эксперты предположили, что причина ошибки — конфликт оборудования. Так, майское обновление Windows 10 отражалось на производительности в играх, к чему привели конфликты с драйверами некоторых видеокарт. Можно предположить, что проблемы с «синим экраном» решат в ближайшие дни, выпустив несколько дополнительных патчей.