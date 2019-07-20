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Компания Wireless Lab, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, может навредить пользователям, считают в США.

Новым хитом соцсетей стало приложение FaceApp, позволяющее путём мгновенной обработки представить себя в старости. Приложения для Android и iOS работает на основе искусственного интеллекта, который «обучается», изучая снимки пожилых людей. Специалисты считают, что подобная обработка требует большой мощности, а следовательно, — фотографию изменяют на сторонних серверах. По мнению экспертов, это может навредить пользовательской безопасности.

Внимание зарубежных журналистов привлек адрес компании, разработавшей FaceApp, — Wireless Lab зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Авторы подчёркивают, что пользователи программы предоставляют компании безраздельное владение своими снимками на устройстве. Так, согласно пользовательскому соглашению, даже изменение одного снимка разрешает манипулировать всей галереей. Более того, согласие с условиями использование предполагает разрешение на любые манипуляции с вашими фотографиями. Этим пунктом лицензии приложение FaceApp вызвало антироссийскую истерию в США.

В частности, сенатор Чак Шумер призвал ФБР расследовать деятельность FaceApp на территории США. Политик уверен, что программа может навредить личным данным пользователей. Что примечательно, к деятельности Facebook и Instagram представители власти не предъявили претензий, — в отличие от китайского Tik-Tok, популярность которого тоже взволновала американцев.

По мнению экспертов, «российская и китайская угроза» — это элемент недобросовестной конкуренции, который помогает «давить» иностранных конкурентов. Не исключено, что кампания против Huawei, — это тоже попытка повлиять на конкурента, прикрываясь политикой.