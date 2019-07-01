Google крадёт у Apple – На Android появится аналог AirDrop

Вчера, 23:58

В отличии от «яблочного» обменника Fast Share позволит скидывать файлы по WiFi и Bluetooth.

Говоря об удобстве пользования iOS от Apple пользователями в первую очередь упоминается ее AirDrop. Беспроводной обменник позволяет скинуть фото ближайшим владельцам iPhone и iPad, не создавая при этом сопряжений.

Google уже пытались повторить успех AirDrop. Приложение Android Beam позволяло пользователям обмениваться файлами с помощью NFC, но не снискало популярности. В новой версии Android, Google практически крадёт идею у Apple и предоставляет пользователям Fast Share.

Новый обменник использует комбинацию Bluetooth и WiFi для передачи файлов. Исследователи из 9to5Google уже умудрились включить функцию передачи файлов. Известно, что при попытке передачи будет показан список близлежащих устройств с поддержкой совместного доступа.

С помощью меню «Поделиться» можно будет отправлять не только фото, но и различные файлы больших размеров. В момент сопряжения пользователи увидят всю информацию о файле и передаче. Будет возможность отказа в приёме, так что можно не волноваться о намеренной передаче вирусов злоумышленниками.

На Android пользователи будут зависеть от платформы Google Play Services, но с этим не должно возникнуть проблем, так как платформа зачастую устанавливается производителями смартфонов.

Остаётся неясным, когда Fast Share появится у пользователей и на каких версия Android она будет работать.